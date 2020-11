Dorota Szelągowska wróciła do pracy. Pokazała zdjęcie

Jakiś czas temu Dorota Szelągowska poinformował, że jest zarażona koronawirusem. Prezenterka musiała przerwać pracę na planie programu i skupiła się na swoim zdrowiu. Co jakiś czas gwiazda publikowała treści w mediach społecznościowych. W jednym z postów poinformowała, że najbardziej brakuje jej świeżych kwiatów w domu.

Dorota Szelągowska wróciła do pracy

Okazuje się, że Dorota Szelągowska czuje się już znacznie lepiej. Prezenterka zakończyła też kwarantannę. Z początkiem listopada gwiazda mogła wrócić do pracy, o czym poinformowała swoich fanów.

- Pierwszy dzień na wolności - powrót do pracy. Zaczynamy remont - napisała i pokazała zdjęcie z ekipą formatu.

"Totalne remonty Szelągowskiej" to nowość w jesiennej ramówce stacji. Gwiazda wraz z ekipą remontową robi niespodzianki osobom zgłoszonym w tajemnicy do programu. Celem programu jest pomoc i odmiana mieszkań osób, które na co dzień poświęcają się bezinteresownie dla innych.