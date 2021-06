Dorota Wellman szczerze o menopauzie. "To nie był dla mnie etap, którego się obawiałam czy wstydziłam"

Naturalny etap

Prezenterka nie demonizuje przekwitania. Nie jest ono dla niej tożsame z końcem kobiecości - przeciwnie, to tylko jej kolejny, fascynujący etap. - Dla mnie to naturalny czas, proces starzenia organizmu, z którym należy się pogodzić - oczywiście pamiętając o tym, że są metody, które pomagają pozbyć się uciążliwych objawów. Menopauza to nie był też dla mnie etap, którego się obawiałam czy wstydziłam. Nie uważam, że jest to koniec mojego życia i koniec mojej kobiecości. Dlatego po prostu spokojnie czekałam, aż przyjdzie… No i przyszła - powiedziała Dorota Wellman w wywiadzie dla portalu kobieta-zdrowie.pl.