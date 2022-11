Doskonała na niedoskonałości. Nowa gama produktów dla skóry skłonnej do trądziku i niedoskonałości od marki CeraVe!

Co dla osób borykających się z pozostałościami po trądziku, z przebarwieniami potrądzikowymi i rozszerzonymi porami? Dla nich powstało Odbudowujące Serum z Retinolem, które dołączyło do gamy ACNE ze względu na swoje skuteczne działanie. Serum nie tylko zmniejsza ślady po trądziku, ale też niweluje przebarwienia i widoczność porów oraz przywraca naturalne nawilżenie naskórka. Wyraźnie wygładza skórę nie naruszając jej bariery ochronnej. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej, z uwagi na swoją delikatną, pielęgnacyjną formułę. Co sprawia, że jest tak wyjątkowe? Komplementarne połączenie składników. Serum zawiera kluczowe dla bariery hydrolipidowej ceramidy, kapsułkowany retinol o właściwościach wygładzających, ekstrakt z korzenia lukrecji, który wspomaga rozjaśnianie kolorytu skóry i kojący niacynamid. Składniki aktywne uwalniane są stopniowo co sprawia, że skóra czuje się nawilżona dłużej!