Dostał wyrok za męczenie psa. Był gwiazdą "Rolnicy. Podlasie"

Wyrok w zawieszeniu i grzywna

Sprawa trafiła do prokuratury, a następnie do sądu. Rolnik nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Od początku czuł się niewinny. Tłumaczył, że po pierwsze pies formalnie nie należy do niego, tylko do jego ojca, a po drugie w jego mniemaniu pies miał dobre warunki i nikt się nad nim nie znęcał.