Wydało się, gdy trafiły do schroniska. Weterynarze czegoś takiego nie widzieli

Pracownicy ośrodka opieki nad zwierzętami poinformowali w rozmowie z brytyjskim "The Telegraph", że ich zdaniem psy uzależniły się od alkoholu w związku z jego regularnym spożywaniem przez właściciela. Mężczyzna prawdopodobnie nie zwracał uwagi na to, że zostawia otwarte napoje, do których jego psy miały dostęp.