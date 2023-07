Dove, Fundacja UNAWEZA i sieć sklepów Biedronka jednoczą siły, by wspierać zdrowie psychiczne nastolatków

Według danych WHO depresja i zaburzenia lękowe należą do pięciu głównych zagrożeń chorobowych dotykających dzieci i młodzież w Europie. Samobójstwo jest główną przyczyną zgonów wśród 10-19-latków w krajach o niskich i średnich dochodach oraz drugim najczęstszym powodem w krajach o wysokich dochodach.[1] W Polsce według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi. To o 150% więcej niż w roku 2020.[2] Dove, Fundacja UNAWEZA i sieć sklepów Biedronka w dniach 10-19 lipca br. wspólnie realizują akcję, której celem jest wsparcie zdrowia psychicznego nastolatków.