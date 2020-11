Dr Wanda Półtawska miała pomysł na kary za aborcję. Zaskakujący głos

W tym czasie warto przypomnieć, co o aborcji dwa lata temu mówiła przyjaciółka Jana Pawła II - Wanda Półtawska. Uważała, że karać za aborcję powinno się mężczyzn, a nie kobiety.

Dr Wanda Półtawska o aborcji

W 2018 roku podczas promocji swojej książki "Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka" lekarka mówiła tak: "Nie ma sensu karać kobietę za aborcję i dyskutować o aborcji jako o sprawie kobiety. To jest sprawa mężczyzny, który zrobił to dziecko, bo dziecko powstaje impulsem komórki męskiej - i czyn jest mężczyzny. A skutki chcemy zwalać na kobiety - to jest niesprawiedliwe".