WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 3 godziny temu Drożdżyca pochwy - jak ją wyleczyć w warunkach domowych Drożdżyca, kandydoza, czyli po prostu grzybica. Z tą przypadłością spotkała się przynajmniej raz większość kobiet. Na szczęście są sposoby na to, by ją wyleczyć w warunkach domowych i uniknąć nawrotu w przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Drożdżyca pochwy – przyczyny

Bezpośrednią przyczyną drożdżycy jest zaburzenie równowagi mikroflory pochwy. Wbrew pozorom drożdżaki nie muszą pojawić się z zewnątrz. Są obecne w pochwie cały czas, ale w prawidłowej mikroflorze nie są w stanie się namnażać w tempie powodującym nadmierny przyrost i w konsekwencji grzybicę. Do zaburzeń w obrębie mikroflory pochwy może dojść z różnych powodów. Najczęstszym jest antybiotykoterapia i zaniedbanie stosowania probiotyków. Rozwojowi drożdżycy sprzyjają też: – nadmierna higiena miejsc intymnych lub jej brak,

– często i nieprawidłowo przeprowadzane irygacje,

– stres,

– wizyta na basenie,

– korzystanie ze wspólnego ręcznika,

– współżycie płciowe z osobą borykającą się z drożdżycą. W tym ostatnim przypadku trzeba niestety mieć świadomość, że mężczyźni mogą przechodzić grzybicę bezobjawowo i nieświadomie zakażać partnerkę. Dlatego nawracająca grzybica pochwy jest wskazaniem do przebadania i leczenia partnera. Drożdżyca pochwy – objawy

Wszystkie infekcje intymne w tym drożdżyca pochwy i bakteryjne zapalenie pochwy mogą objawiać się podobny sposób. Do najpowszechniejszych objawów należą: – upławy (w przypadku grzybicy grudkowate).

– świąd miejsc intymnych,

– swędzenie i pieczenie pochwy,

– zaczerwienienie ujścia pochwy,

– brzydki zapach z pochwy,

– ból przy oddawaniu moczu. Drożdżyca pochwy – leczenie w domu

Leczenie drożdżycy wymaga konsultacji ginekologicznej, ale można próbować pomóc sobie domowymi sposobami. Popularnym rozwiązaniem są nasiadówki z kory dębu. Równolegle należy zmienić dietę, ograniczając spożywanie cukru. Należy też odstawić alkohol i papierosy. Do diety warto włączyć kiszonki (ogórki, kapusta, buraki) oraz nabiał, ale tylko naturalny – twarogi, jogurty, kefiry, maślanki. Słodzone jogurty z owocami i serki homogenizowane owocowe należy odstawić. Drożdżyca pochwy – lek bez recepty

Lek bez recepty na grzybicę pochwy dostępny jest praktycznie w każdej aptece. Takie leki występują jako kapsułki dopochwowe na drożdżycę oraz kremy dopochwowe. Wskazane jest także stosowanie doustnych środków probiotycznych, których zadaniem jest uzupełnienie i przyspieszenie odbudowania naturalnej mikroflory bakteryjnej pochwy. Przed samodzielnym stosowaniem leków bez recepty należy zapoznać się z ulotką, szczególnie dokładnie przeczytać fragment o przeciwwskazaniach, interakcjach z innymi lekami i możliwymi działaniami niepożądanymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości, jeśli nie ma szans na uzyskanie porady ginekologicznej, można porozmawiać z farmaceutą.

Leki bez recepty stosuje się ściśle według ulotki. Nie można przedłużać kuracji. Brak widocznej poprawy może świadczyć o nieprawidłowej diagnozie. Gynoxin® – lek bez recepty na grzybicę pochwy

Gynoxin® jest uniwersalnym lekiem na infekcje intymne pochwy, polecanym zwłaszcza w przypadku grzybiczych i mieszanych zakażeń pochwy. Krótki czas kuracji i duża skuteczność, szacowana na 75%-100% pozwalają pozbyć się infekcji zaledwie w kilka dni. Gynoxin® oferuje dwa wygodne rodzaje kuracji – jednodniową i trzydniową.

Gynoxin® sprzedawany jest w postaci miękkich i łatwych w aplikacji kapsułek dopochwowych oraz w postaci kremu dopochwowego. Wygodny aplikator ułatwia wprowadzenie leku głęboko do pochwy. Krem polecany jest zwłaszcza w przypadkach, w których leczeniu muszą się poddać oboje partnerzy. Kuracja kremem dopochwowym trwa trzy lub sześć dni, w zależności od tego, czy jest on aplikowany dwa razy lub raz dziennie. Drożdżyca pochwy – profilaktyka

Jak w przypadku każdej innej choroby, tak i drożdżycy lepiej zapobiegać niż później ją leczyć. Tym bardziej, że raz przebyta drożdżyca potrafi zamienić się w nawracającą. Wbrew pozorom problem ten dotyczy nie tylko kobiet w ciąży. Drożdżyca może dotyczyć kobiet w każdym wieku, nawet tych po menopauzie. Dlatego warto wiedzieć, jak się przed nią chronić.

Prawidłowa higiena miejsc intymnych polega na myciu jedynie tego, co jest na zewnątrz. Nie powinno się wprowadzać do pochwy żadnych kosmetyków typu mydło, płyn do kąpieli czy nawet żel do higieny intymnej. Wbrew pozorom nie przysłużą się one zdrowiu, a wręcz przeciwnie, mogą spowodować namnażanie się grzybów. Do mycia okolic intymnych najlepsza jest ręka. Gąbki i myjki mogą być siedliskiem bakterii. Do osuszania miejsc intymnych i sromu powinno się mieć osobny ręcznik.

Dezodoranty intymne i perfumowane wkładki mogą być używane okazjonalnie, w nagłych sytuacjach, np. w podróży, ale nie powinny być stosowane na co dzień.

Papier toaletowy także nie jest obojętny dla higieny intymnej – najlepszy jest biały, niedekorowany i nieperfumowany. Kolorowy co prawda ładnie wygląda w łazience, ale trudno go uznać za prozdrowotny. Koronkową bieliznę z poliestru także lepiej jest zachować na specjalne okazje. Na co dzień najlepsza jest bielizna uszyta z czystej bawełny, która dobrze przepuszcza powietrze.

I co ciekawe, zastąpienie obcisłych spodni luźną spódnicą także wpłynie dobroczynnie na stan mikroflory pochwy i zminimalizuje ryzyko infekcji intymnych. Produkt leczniczy (A) Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). (B) Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). (C) Gynoxin, 20 mg/g (2%), krem dopochwowy. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Wskazanie: (A, B, C) Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. (B, C) Gynoxin Uno/Gynoxin przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin Uno/Gynoxin można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: (A, B, C) Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: (A, B, C) Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

GYN/2020-05/55 Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze