Dua Lipa pozuje nad basenem. Ma na sobie zjawiskową suknię

"Dua Lipa, zrobiłyśmy to! Jesteś teraz zarówno supermodelką Versace oraz superprojektantką Versace. Zaprojektowałyśmy tę kolekcję w duchu prawdziwej przyjaźni, miłości i radości, co widać w każdym elemencie, który zaprezentowałyśmy dziś wieczorem. Twoja pasja i wizja inspirowały mnie podczas tej twórczej podróży. Kocham cię bardziej niż możesz to sobie wyobrazić" – napisała na Instagramie.