Zapamiętaj tą nazwę. "Aura nails" lansuje sama Dua Lipa

Manicure, który hipnotyzuje

Dua Lipa to artystka, której nieoczywisty styl nawiązuje do estetyki milenijnej pluskwy i czasów dojrzewania pokolenia Y. Gwiazda chętnie sięga także po kamp, który odnosi się do tego co brzydkie, sztuczne i nieatrakcyjne. Ale tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ kamp kryje w sobie szczególną wartość. Dlatego nikogo nie dziwi, że gwiazda lansuje jeden z najbardziej oryginalnych manicure, któremu wróży się wielką karierę.