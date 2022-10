Dwa kosmetyki, które uniosą twój biust. Jeden nawet go powiększy

Serum do biustu – dlaczego warto stosować?

Skóra na piersiach ma wyjątkowe zadanie, dlatego wymaga też wyjątkowej pielęgnacji, która utrzyma ją w dobrej kondycji, zapewni jej jędrność i odpowiednie napięcie. "Zwykły" balsam nawilżający może nie sprostać zadaniu. Dlatego do pielęgnacji biustu warto używać kosmetyków im dedykowanych. Zawierają skoncentrowane składniki o działaniu napinającym, liftingującym i odżywczym. My polecamy szczególnie dwa sera do biustu. Jeden z Bingospa, drugi z oferty Tołpy. Warto stosować je przez miesiąc, po czym wrócić do balsamu lub kremu do ciała.