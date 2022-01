Dwuetapowe oczyszczanie twarzy – dlaczego powinno być twoim stałym rytuałem?

Dwuetapowe oczyszczanie zaczynamy od demakijażu. Możesz standardowo przetrzeć twarz wacikiem nasączonym płynem micelarnym lub mleczkiem, ale dużo bardziej przyjaznym sposobem na pozbycie się makijażu jest użycie olejku. Tak zalecają Koreanki, od których pochodzi dwuetapowe oczyszczanie. Olejek nie dość, że nie podrażnia skóry, to dodatkowo ją pielęgnuje. Bardzo ważne jest, że ten produkt wmasowuje się w skórę dłońmi, bez użycia wacików, a co za tym idzie, nie pocieramy twarzy, nie podrażniamy jej oraz dbamy o środowisko. Olejek nakładamy na suchą skórę (chyba, że producent zaleca inaczej) i zmywamy go ciepłą wodą. W książce "Sekrety urody Koreanek" można przeczytać, że olejek dobrze jest stosować nie tylko wieczorem, ale też rano, by oczyścić twarz z kosmetyków nałożonych przed snem i z powstałego w nocy sebum.