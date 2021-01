Dyrektorka podstawówki o tragedii w Bytomiu. "Seksualność dziecięca, rozwój psychoseksualny jest tematem wrażliwym"

Gościem programu "Newsroom" WP była Mariola Pietroń-Ratyńska, dyrektor SP 267 w Warszawie. Pedagog wypowiedziała się na temat tragedii w Bytomiu, gdzie nastolatek zabił ciężarną 13-latkę. Pietroń-Ratyńska odpowiedziała na pytania dotyczące edukacji seksualnej. - Musimy rozmawiać z dziećmi. To, że wyobrażamy sobie 12-latkę czy 13-latkę jako dziecko w sensie biologicznym to dobrze. Jednak dostęp do informacji, media, internet powodują, że - proszę mi wierzyć - dzieci mają ogromną "wiedzę" z zakresu tematyki seksualnej i jeżeli my nie będziemy mądrze prowadzić edukacji, nie będziemy rozmawiać o dojrzałości, kwestiach podejmowania aktywności seksualnej, to obawiam się, że problemy będą coraz większe" - powiedziała pedagog.

