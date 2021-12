Dyskretny urok perfum – idealne zwieńczenie każdej świątecznej stylizacji

Zapachy różnią się między sobą nie tylko poszczególnymi nutami, ale także intensywnością i trwałością działania. Te ostatnie cechy zależą od ich składu chemicznego, a dokładniej proporcji olejków zapachowych i alkoholu w recepturze. Najczystszy i najbardziej skondensowany aromat mają prawdziwe perfumy. Od pozostałych zapachów odróżnia je fakt, że zawierają nawet do 40 proc. esencji zapachowych rozpuszczonych w 90–95 proc. roztworze alkoholu, co sprawia, że są niezwykle trwałe i mocne – polecane raczej na wieczorne okazje. Nieco niżej w tej kategorii pasują się wody perfumowane, w których znajdziemy ok. 15 proc. olejków zapachowych w alkoholu o mocy do 90 proc. Mimo to wciąż zachowują intensywność zapachu, przy czym jest ona na tyle umiarkowana, że nie drażnią zmysłów nawet w ciągu dnia. Najmniej substancji wonnych zawierają wody toaletowe – ok. 10 proc. w alkoholu o stężeniu do 80 proc. W takiej formie zapach jest najbardziej delikatny i krótkotrwały – idealny na dzień, jednak wieczorem i w nocy jego moc może być niewystarczająca.