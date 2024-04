Działa jak "magiczna różdżka". To tajna broń Grażyny Torbickiej

Dlaczego czerwona marynarka to coś, co koniecznie musisz mieć w szafie? Bo jest idealna zarówno do sukienki na randkę z mężem, jak i do jeansów na weekend czy do ołówkowej spódnicy do biura. Dodaje młodzieńczego uroku, rozświetla twarz i przyciąga uwagę skuteczniej niż czarny żakiet.