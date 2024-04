Trendy na wiosnę 2024. Denim, estetyka "mob wife" i cięższe brzmienia

Na wielu pokazach mogliśmy zaobserwować powrót rurek np. biodrówek, ale czy w Polsce będą trendem? Wątpię, ponieważ jest to typ spodni, który z mody w naszym kraju nigdy nie wyszedł. Mocnym trendem za to na pewno będą spodnie oraz spódnice z bardzo wysokim stanem, np. dyrektor kreatywny domu mody Loewe zaprojektował fason spodni z tak wysokim stanem, że miały one wbudowany gorset, który podtrzymywał całość.