Wymieszaj z wodą i nałóż na nos. Działa jak odkurzacz na wągry

Stosowanie specjalistycznych żeli i past na zaskórniki jest powszechną praktyką. Jednak wiele osób często staje przed pokusą wyciskania ich mechanicznie, co w efekcie może prowadzić do uszkodzeń skóry. Istnieje alternatywa, która kosztuje jedynie 2 złote i gwarantuje nieskazitelny wygląd cery. Potrzebne składniki znajdziesz w kuchni.

Aby przygotować maseczkę z żelatyny, potrzebujesz dwóch łyżek żelatyny i dwóch łyżek wody. Po połączeniu składników podgrzej je w kąpieli wodnej, aż do rozpuszczenia żelatyny. Po ostudzeniu nałóż maseczkę na strefę z zaskórnikami i odczekaj 15 minut. Następnie zdejmij maseczkę energicznym ruchem. Efekt zobaczysz natychmiast.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? W sieci głośno jest o maseczce z kukurydzy, którą szczególnie poleca się na trądzik i wypryski. Poradzi sobie też z zaskórnikami. Działa oczyszczająco i koi podrażnienia, nadaje też zmęczonej cerze nieco blasku.

Jak zrobić maseczkę z kukurydzy? Kolbę kukurydzy umyj, zetrzyj na tarce, a następnie ugotuj. Po przestudzeniu dodaj do papki łyżkę mleka i odrobinę mąki kukurydzianej. Tak przygotowaną miksturę dokładnie wymieszaj i nałóż na twarz na kwadrans, po czym spłucz letnią wodą.

Z pomocą przychodzi też soda oczyszczona, którą wykorzystuje się nie tylko w kuchni. Aby przygotować domowy peeling, wymieszaj sodę z wodą, aż powstanie papka. Nałóż ją na wągry za pomocą szczoteczki do zębów. Masuj kilka minut, a następnie spłucz ciepłą wodą.

