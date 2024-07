Już nie "clean girl nails". Pokazała nietypowe paznokcie na lato

Minimalistki nie potrafią zrezygnować z naturalnie wyglądających paznokci w stylu "clean girl" czy połyskujących "glazed donut". A wszystko zaczęło się od Hailey Bieber. Jeśli chodzi o manicure, jest prawdziwą trendsetterką. Klientki przychodzą do salonów kosmetycznych i pragną odtworzyć to, co modelka pokazała na swoich paznokciach.