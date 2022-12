Dzianinowe sukienki na zimę. Jest w czym wybierać!

Sukienki, które pokochała Kim K

Model bodycon to totalny ulubieniec amerykańskiej celebrytki – Kim Kardashian. Prosty fason, mocno przylegający do ciała podkreśla, to co trzeba, a na dodatek wygląda elegancko. Najczęściej można ją spotkać w długości midi i maxi z rozcięciem. Kolory, na które zazwyczaj decyduje się miliarderka to odcienie nude, brązy, szarość lub klasyczna czerń. Widać to zarówno na zdjęciach, jak i w sklepie marki SKIMS, której Kim Kardashian jest właścicielką. Zapewniamy, że w tym modelu dzianinowej sukienki każda kobieta będzie wyglądać jak milion dolarów!