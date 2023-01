Dzięki tej bieliźnie nie zmarzniesz. Jest nie tylko funkcjonalna, ale i piękna

Body to także doskonały sposób na zapewnienie sobie dodatkowej porcji ciepła zimową porą, a do tego prezentuje się na tyle efektownie, że często może być traktowane jak elegancka bluzka. Nie każdy lubi tę część bielizny, jednak zachęcamy do tego, by spojrzeć na body łaskawszym okiem – nie tylko ze względu na właściwości termoizolacyjne tej części bielizny. Body – jak sama nazwa wskazuje – wspaniale dopasowuje się do sylwetki, przy okazji wysmuklając ją i modelując. Zapięcie w kroczu sprawia, że bielizna nie przemieszcza się, nie marszczy i nie odstaje. Niektóre modele body są tak pięknie i efektownie wykończone, że mogą stanowić pełnoprawną górę stroju. Te, które wyglądają jak eleganckie bluzki, możesz śmiało nosić na co dzień – np. do jeansów lub prostej spódnicy. Te o bieliźnianym charakterze, które wyglądają jak gorsety, zostaw na wieczór – będą się wspaniale prezentować jako elegancki, zmysłowy top.