Dzień Chłopaka. Twój facet będzie zachwycony takim prezentem

Obdarowywanie doświadczeniami doskonale wpisuje się w trend, wedle którego staramy się ograniczać konsumpcjonizm i bardziej niż mieć staramy się być. W kontekście prezentów oznacza to inwestowanie we wspomnienia, które pozostaną z obdarowywanymi na zawsze. W ofercie Super Prezentów znajduje się ponad 3 000 propozycji na wyjątkowe przeżycia, w tym aktywności podnoszące adrenalinę, relaksujące masaże i pobyty w SPA, zajęcia sportowe, atrakcje turystyczne oraz warsztaty rozwijające hobby. Bogata oferta pozwala wybrać przeżycie dla każdego. Może ktoś z najbliższych chce skoczyć na bungee lub choć raz w życiu przejechać się ekskluzywnym samochodem? Super Prezenty dają szansę na spełnienie wielu takich marzeń. Ponadto, podarowanie doświadczenia to doskonały sposób na urozmaicenie „tradycyjnych” prezentów, które najczęściej dajemy naszym bliskim.