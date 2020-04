Dzień Flagi 2020. Jak wykonać polską flagę z papieru? Zobacz, czy wiesz jak poprawnie wywieszać sztandar

Dzień Flagi jest okazją do tego, aby przypomnieć młodszym pokoleniom znaczenie symboli narodowych . Zazwyczaj odbywają się z tej okazji różnego rodzaju parady, ale w tym roku musimy uczcić to wyjątkowe święto w zaciszu własnych domów. Jeśli chcesz razem z dziećmi wykonać flagę z papieru, poniżej znajdziesz najpotrzebniejsze wskazówki.

Dzień Flagi 2020 – jak wykonać polską flagę z papieru?

Ze względu na wiele obostrzeń, warto w Dzień Flagi wyposażyć się w samodzielnie wykonaną polską flagę bez wychodzenia z domu. Tak naprawdę najprostszym sposobem jest użycie do tego celu białego i czerwonego sztywnego papieru oraz długiego patyczka do szaszłyków. Oprócz tego potrzebny będzie klej, nożyczki, linijka.

Gotowe! Papierowa flaga Polski co prawda nie będzie tak trwała, jak klasyczna flaga narodowa z materiału, ale na pewno idealnie posłuży jako symbol 2 maja.

Dzień Flagi 2020 – jak poprawnie wywieszać flagę?

Jeśli zamierzasz wywiesić w tegoroczny Dzień Flagi materiałową wersję narodowego sztandaru, pamiętaj o najważniejszych zasadach. Przede wszystkim żadnej flagi nie możesz ozdabiać dodatkowymi znakami czy napisami – jest to kategorycznie zabronione! Każdy ma prawo wywiesić flagę Polski na balkonie, w oknie albo w domu, ale potrzebny jest do tego drzewiec. Zgodnie z zasadami, szerokość flagi Polski nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca albo większa niż 1/2 jego długości. Na budynku flaga powinna zostać wywieszona nad lub obok wejścia – na wysokości górnej framugi drzwi, natomiast drzewiec umieszczony w uchwycie musi znajdować się pod kątem 45 stopni do ściany. Ścisłe przestrzeganie tych zasad jest bardzo ważne ze względu na protokół dyplomatyczny określający te wytyczne dotyczące flagi Polski.