Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień. Ale w tym roku uwaga całego świata skierowana jest na Ukrainę. Miliony kobiet szukają miejsca, gdzie one i ich dzieci będą mogły poczuć się bezpiecznie. Ich mężowie, ojcowie, przyjaciele zostali, by bronić ojczyzny, w której od wielu dni trwa wojna. Dlatego to właśnie Ukrainkom dedykujemy dziś życzenia. Polskie kobiety są z Wami.