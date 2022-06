Dzień Ojca za chwilę – masz już prezent?

Uniwersalny prezent na każdą okazję – słuchawki dokanałowe

Słuchawki dokanałowe to świetny prezent na każdą okazję. Ucieszy dosłownie wszystkich. Zwłaszcza, jeśli będzie to model bezprzewodowy i gwarantujący tak wysoką jakość dźwięku. JBL Wave 200 TWS to słuchawki dokanałowe, które świetnie sprawdzą się podczas aktywności fizycznej, oglądania seriali, grania czy prowadzenia rozmów telefonicznych. Łączą się z telefonem i innymi urządzeniami z pośrednictwem komunikacji Bluetooth. Są bardzo lekkie i wygodne. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: białą i czarna. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon, a sterowanie nimi jest wyjątkowo łatwe. Etui pełni rolę powerbanka. Można z jego pomocą naładować słuchawki, co pozwala na 5 godzin pracy. Cykl ten można powtórzyć trzykrotnie.