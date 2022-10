Dziennikarka TVP walczy z nowotworem. "Bliźniaczki mają 10 lat, potrzebują mamy"

Apel męża udostępniła na Facebooku także sama Ewa Zielińska. "To zawsze ja pytałam i z uwagą słuchałam co mają do powiedzenia moi mali bohaterowie. Zbierałam z nimi miliony. Cudowne dzieciaki: Oskar, Inga, Franek, Filipek, Wiktor, Lenka, Mateusz, Viktoria, Bruno, Łukasz, Martynka, Jaś, Mikołaj, Oliwka. Długo by wymieniać. Dziś stoję po tej samej stronie co oni. Widocznie tak miało być. Nie jest mi łatwo prosić Was, ale chce żyć i być zdrowa" - napisała.