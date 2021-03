Dziennikarz śledczy wziął Meghan na celownik. "Zapewne zawodzi i zgrzyta zębami"

Jak podają brytyjskie media, dziennikarz miesiącami przeprowadza dokładne analizy, zanim dobierze się komuś do skóry. Teraz jego "ofiarą" ma być nie kto inny jak Meghan Markle. Jeśli wierzyć dziennikarzom, za napisanie książki o Amerykance, dostał bajońską sumę. Dzieło nie będzie autoryzowane przez żonę księcia Harry'ego, co oznacza tylko jedno – Meghan ma się czego obawiać. Mimo że właśnie przejęła kontrolę nad swoim wizerunkiem, za jakiś czas może mierzyć się z ogromną krytyką – tym razem popartą faktami.

Jake Kerridge, znany brytyjski krytyk literacki, powiedział, że kiedy Bower przystępuje do pracy, każdy celebryta może się bać. W rozmowie z "Telegraph" stwierdził: "Dla osoby publicznej pięcioma najbardziej przerażającymi słowami są: 'Tom Bower pisze twoją biografię'". – Zatem w Montecito słychać zapewne zawodzenie i zgrzytanie zębami po informacji, że Bower dostał grube pieniądze, by opisać życie księżnej - dodał Kerridge.

Dziennikarz nie odpuści Meghan

Jak dotąd pisarz opisał życie Richarda Bransona, Simona Cowella czy Borisa Johnsona. Wymienieni nie byli raczej zadowoleni po lekturze… Według Jake'a Kerridge'a, Thomas Bower nie potraktuje Meghan ulgowo i wyciągnie na wierzch wiele jej sekretów. – Na pewno nie zignoruje anomalii na koncie księżnej w ostatnich latach, tak jak to zrobiła Oprah – skwitował.

Sam biograf wyjawił, że planuje poświęcić tematowi 12 miesięcy, rozmawiając z przyjaciółmi księżnej, jej wrogami i pracownikami. Prawdopodobnie pójdzie też do członków rodziny Meghan, w tym jej ojca, z którym jest skonfliktowana. Czego można się spodziewać po Bowerze?

Małą próbką niech będzie tekst, jaki ostatnio o niej napisał: "Sława i pieniądze były tym, o czym marzyła przez ponad 30 lat.[…] Jak hollywoodzka diwa, przeklęła tych, którzy nie zrozumieli, że bycie księżną to dla niej za mało. Pójście w procesji za innymi członkami rodziny, a zwłaszcza za Williamem i Kate, było dla niej obelgą. Ona chciała być królową Anglii. Ci, którzy stanęli jej na drodze, dziś są oskarżani o seksizm i rasizm".

