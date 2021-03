Dziewczynka z zespołem Downa ma powody do radości. Powstała lalka, która wygląda jak ona

"Jesteśmy zachwyceni (...) to pomoże edukować inne dzieci w temacie zespołu Downa. Zwiększy się świadomość na temat tego, co czyni te dzieci wyjątkowymi. Świetne jest to, że marka Lottie od jakiegoś czasu pokazuje lalki o różnych kolorach skóry, z niepełnosprawnościami, o różnej budowie ciała".