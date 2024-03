Teściowa jest tylko jedna lub - jak mówią niektórzy - aż jedna. Ma nawet swoje święto, które przypada 5 marca. To niekwestionowana królowa anegdot i zabawnych memów. Warto pamiętać, by w ten dzień złożyć jej życzenia!

5 marca wszystkie teściowe mają swoje święto. To właśnie wtedy wypada Dzień Teściowej. Co ciekawe, w tym samym czasie obchodzony jest również Dzień Dentysty.

Teściowa ma swoje święto

Święto ma swój początek w latach 80. XX wieku. Pierwszy raz Dzień Teściowej był obchodzony we Francji. Ma być okazją do wyrażenia szacunku i wdzięczności mamie męża lub żony.

Choć teściowa kojarzy się wielu z postacią z anegdot i memów, które przedstawiają ją jako zrzędliwą i złośliwą kobietę, która zawsze musi mieć rację, wiele teściowych to złote kobiety. Na co dzień okazują zainteresowanie i pomagają w wychowaniu dzieci czy rozwiązywaniu problemów. Są też ważnym wsparciem dla młodych par i dzielą się swoim doświadczeniem.

Dzień teściowej - czy składać życzenia?

Dzień Teściowej to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność drugiej osobie i przypomnieć sobie o tym, jak ważna jest rodzina.

Obchodzenie tego święta może przybierać różne formy, w zależności od relacji, jakie panują między teściową a jej zięciem czy synową. Dla niektórych może to być doskonała okazja do spędzenia wspólnego czasu, zaproszenia teściowej na obiad lub po prostu do złożenia jej serdecznych życzeń. Dla innych może to być moment, aby podarować mały upominek czy wręczyć kwiaty.

Ukochana teściowa - czy to możliwe?

Choć święta, takie jak Dzień Teściowej, mają przypominać o tym, jak ważna to postać, negatywny obraz mamy naszego wybranka wciąż obecny jest w wielu żartach czy memach. Skąd on się wziął? Powodów jest kilka.

Po pierwsze, jeszcze do niedawna spora część młodych ludzi bardzo późno się usamodzielniała, często do ślubu młodzi kawalerowie mieszkali z rodzicami, a to prowokowało problemy.

Mamy, przyzwyczajone do opieki nad swoimi (dorosłymi już) dziećmi, próbowały rozciągnąć tę pomoc na młode małżeństwo, często nie zdając sobie sprawy z popełnianego nietaktu.

W wielu przypadkach teściowa, która próbowała pomóc młodym, często nieświadomie narzucała swoje zwyczaje, pouczała i w efekcie była postrzegana jako rywalka.