Teściowa: błogosławieństwo czy przekleństwo

Teściowa, czyli nowe otwarcie

Teściowa, która ma swoje przebogate życie, to skarb. Przebogate, czyli wie, co je, czyta, rusza się i bywa. Mieć ją po swojej stronie to mieć ciekawsze życie z mężem. - Teściowa, która non stop krytykuje, to niestety często powód do rozłamu w związku – mówi nasza ekspertka. - Wspierająca, jest bezcenna. Jeśli do tego jest osobą zaciekawioną światem, życiem i hojną w dzieleniu się swoimi pasjami, można tyko pozazdrościć możliwości poznania jej.