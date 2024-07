Pracowała w klubie nocnym. Zdradziła, na czym zarabiała

Blanka Lipińska miała 18 lat, gdy pracowała w ochronie, co było jej pierwszym doświadczeniem zawodowym. Po ukończeniu liceum w Puławach trafiła do studium kosmetycznego, które otworzyło jej drogę do kariery wizażystki. W 2007 r. postanowiła całkowicie zmienić swoje dotychczasowe życie. Nie tylko wyprowadziła się do Warszawy, ale także zmieniła branżę, w której pracowała.