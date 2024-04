Ma za sobą badania. Usłyszała diagnozę

Blanka Lipińska za pośrednictwem instagramowego konta podzieliła się z obserwatorami informacją na temat wielogodzinnych badań. Testy miały wyjaśnić trudne do kontrolowania wybuchy złości celebrytki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!