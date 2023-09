Dziś wyjątkowa noc. Odpraw rytuał z intencją

Gdy ubywa Księżyca, to znak, że my też powinniśmy pozbyć się pewnych rzeczy z naszego życia. To idealny czas na zaprowadzenie porządku – w domu, w życiu i w głowie. Podczas trzeciej kwadry powinniśmy nieco zwolnić tempo i spojrzeć na siebie z dystansu: co już osiągnęliśmy, a co jeszcze przed nami? Warto teraz podsumować swoje sukcesy i zacząć robić plany na przyszłość. Ubywający Księżyc sprzyja doprowadzaniu rozmaitych projektów do końca. Następnie wypada się wyciszyć i odpocząć.