Superksiężyc spełnia marzenia. Już wkrótce najbardziej niezwykła pełnia w roku

Taki widok zdarza się zazwyczaj tylko raz w roku. Pełnia Księżyca, która wypada pod koniec sierpnia, będzie wyjątkowa z dwóch powodów. Księżyc nie tylko znajdzie się niespotykanie blisko naszej planety, co wywoła złudzenie, że nagle urósł do olbrzymich rozmiarów. Będzie to również druga pełnia w ciągu jednego miesiąca. Taki fenomen zdarza się rzadko, a druga pełnia w miesiącu to tzw. Blue Moon, czyli Niebieski Księżyc.