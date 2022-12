Edyta Górniak ma przed sobą trudny okres. Tego obawia się najbardziej

- Przez najbliższy miesiąc w takich warunkach, w jakich jesteśmy w Polsce, w tej temperaturze, jest bardzo ciężko zadbać o gardło i mieć je sprawne. To jest największa bolączka wszystkich artystów. Część nagrywa te utwory w studio i odtwarza je z playbacku, bo to jest ogromne ryzyko przeziębienia się po prostu. Jest w ogóle zimno, a w górach z zasady jest bardzo zimno, będzie na pewno niska temperatura, plus będą przeciągi za kulisami i na scenie, więc to jest bardzo ryzykowny czas dla zdrowia - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.