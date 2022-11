Edyta Górniak ujawniła, skąd biorą się jej teorie. "Zaczęło się w dzieciństwie"

Nawiązała przy okazji do swojej twórczości. - Myślę, że to, że ludzie odbierali osobiście moje utwory, to też jest dowód na to, że często płaczą, kiedy śpiewam, bo wchodzę bardzo głęboko w przestrzeń, która nie jest widoczna, ale jest odczuwalna. Robiłam to kiedyś intuicyjnie, a potem zaczęłam o tym czytać, i kiedy w marcu 2020 roku wszystko się zatrzymało, zebrałam ważne momenty i zaczęłam kojarzyć fakty. Zaczęłam rozumieć, że poza tym, czego możemy dotknąć, nasze zmysły wiedzą dużo więcej. Uczę się to zauważać i to mnie przeprowadza przez życie w sposób szczęśliwy - wyznała Górniak.