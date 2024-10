Edyta Herbuś przywołuje lato. Obok tych spodni nie można przejść obojętnie

Tancerka do jeansów dobrała do klasyczny, biały top oraz zwiewną, wzorzystą koszulę. Narzutka w kolorze zieleni i błękitu sprawiła, że stylizacja wygląda niezwykle energetycznie . Wszystko perfekcyjnie współgra z tłem chorwackich krajobrazów. Letnią propozycję Edyty uzupełniły białe sneakersy oraz stylowe kolczyki i naszyjnik.

Długie spodnie jeansowe to klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Ich uniwersalność sprawia, że pasują do wielu stylizacji. Można je nosić zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Jeansy świetnie komponują się z różnymi elementami garderoby. W połączeniu z T-shirtem stworzą luźny look idealny na spacer po plaży lub zakupy w mieście. Z kolei zestawione z elegancką bluzką lub marynarką, będą stanowić doskonałą bazę na bardziej oficjalne wyjścia. Kolory i fasony są naprawdę różnorodne – od klasycznego granatu po błękity, wytarcia, biodrówki czy wysoki stan. Długość nogawek również ma znaczenie - wybierając odpowiednią do naszej sylwetki, możemy podkreślić nasze atuty i ukryć mankamenty.