Włożyła sukienkę w dziewczęcy wzór. Ale to buty przykuwały wzrok

Nie sposób było też nie zauważyć zawsze uśmiechniętej od ucha do ucha Edyty Herbuś, która zwracała na siebie uwagę za sprawą stylizacji – kobiecej, ale jednocześnie niebanalnej. Aktorka i tancerka udowodniła, że satynowa sukienka i zamszowe kozaki to duet, który może być zgrany .

Panterka to bez wątpienia najmodniejszy wzór na lato 2024. Jednak wśród szału na zwierzęce printy nieśmiało przebijają się także owoce. Cytryny pojawiają się w formie nadruków na T-shirtach. Hitem mają szansę stać się również wisienki .

Właśnie w takiej "smakowitej" sukience zaprezentowała się na See Blogers Edyta Herbuś . Aktorka wybrała luźny model na ramiączkach z odcięciem na wysokości talii. Kreacja została wykonana z jasnoróżowej, satynowej tkaniny gęsto pokrytej wzorem w wisienki.

Herbuś uzupełniła look o pudrową marynarkę, którą nosiła jedynie nonszalancko na ramieniu. Do ręki wzięła też niewielką torebkę z logiem polskiej marki MMC. Lecz tylko jeden element naprawdę rzucał się w oczy, gdy aktorka i tancerka chodziła po terenie festiwalu (był natomiast niewidoczny na czerwonym dywanie).

Mowa o kozakach na obcasach. Model z jaskrawoczerwonego zamszu to absolutny hit. Gdyby zastąpić te buty szpilkami w neutralnym kolorze, stylizacja mogłaby otrzeć się o nudę. Ale Edyta Herbuś udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu!

