Edyta Pazura nie jest idealną mamą. Sama mówi o tym głośno

Edyta Pazura napisała post o wychowywaniu dzieci

– Idealne zdjęcie, mało idealnej osoby. I gdyby tak napisać "pamiętnik Edyty", to zaliczyłabym więcej wtop niż filmowa Bridget Jones. Nikt nie jest perfekcyjny, ale to właśnie tak bardzo czyni nas ludzkimi - zaczęła swój post Edyta Pazura.

– Próbuję podręcznikowo podejść do wychowania najmłodszych, ale gdy patrzą na mnie tymi swoimi wielkimi, kocimi oczami ciężko mi czegokolwiek im odmówić. Za każdym razem pytam: "czy ta deskorolka na pewno ci jest niezbędna do życia?". Po czym patrzę na raz użyty sprzęt w piwnicy i obiecuje: "nigdy więcej".

Edyta Pazura ma nianię

– Do tych wszystkich rzeczy burzących wizerunek idealnej, zorganizowanej matki dochodzi fakt, że mam nianię, a może nie nianię, tylko naszą Gosię, a w wakacje podrzucam dzieciaki rodzicom. To przecież wstyd teraz mieć kogoś do pomocy, bo dużo osób w instagramowym życiu ma sto rąk i kilka żyć - napisała.