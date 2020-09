Edyta Pazura o zatrudnianiu niani. "To przecież wstyd teraz mieć kogoś do pomocy" - ironizuje

Media społecznościowe to wspaniałe miejsce, o ile umiemy "okiełznać" ich potęgę. W dzisiejszych czasach widząc te wszystkie perfekcyjne zdjęcia pięknych dziewczyn o doskonałych figurach (nie rozmiarach), które kochają swoje ciało, idealne relacje i związki, piękne i zawsze posprzątane domy, można pomyśleć, że to z nami jest coś nie tak, bo od dawna nie widzieliśmy dna w naszym koszu na pranie.

Edyta Pazura o macierzyństwie

Poruszyła również wątek posiadania niani czy pomocy domowej. "Do tych wszystkich rzeczy burzących wizerunek idealnej, zorganizowanej matki dochodzi fakt, że mam nianię, a może nie nianię, tylko naszą Gosię, a w wakacje podrzucam dzieciaki rodzicom. To przecież wstyd teraz mieć kogoś do pomocy, bo dużo osób w instagramowym życiu ma sto rąk i kilka żyć. Jednak to dzięki tym osobom, mogę zamknąć się w gabinecie na kilka godzin i skupić na pracy" – przyznała.