Edyta Pazura o powrocie do szkoły w nowym reżimie sanitarnym. "Stałam w kolejce w piżamie"

Edyta Pazura podzieliła się z fanami historią, która przydarzyła jej się drugiego poranka po powrocie dzieci do szkół. Blogerka, nieświadoma tego, jak w praktyce będą wyglądały nowe wytyczne dla placówek dydaktycznych, nie była przygotowana na długie oczekiwanie w kolejce przed szkołą. Jak wynika z komentarzy, inne mamy doskonale ją rozumieją.

Edyta Pazura o powrocie do szkoły

Edyta i Cezary Pazurowie są małżeństwem od lat. Para wspólnie wychowuje trójkę dzieci – Amelię, Antoniego oraz Ritę. Dwójka starszych chodzi już do szkoły i niedawno, tak jak wiele innych dzieci, rozpoczęła nowy rok szkolny. Jak się okazało, specjalne wytyczne, które zastosowano w placówkach, zaskoczyły ich mamę, która pierwszy raz od wielu miesięcy odwiozła je na zajęcia.

"Z pamiętnika matki. Dzień 2" – zaczęła opowieść na Instagramie Edyta Pazura. "Tak. Dzisiaj włożyliśmy czapki. Może nie takie wełniane, a jednak te z podszewką" – napisała i opisała, co wydarzyło się przed szkołą Amelii i Antoniego.

"Na chwilę myślałam, że wszystko będzie tak, jak kiedyś. Zawsze zakładałam na siebie jakieś wdzianko, dzieci wychodziły z samochodu, a ja spokojnie mogłam wrócić do domu, wypić kawę, przebrać się i odpalić komputer w gabinecie. Dzisiaj także obudziłam się o 6:45, założyłam na siebie polar i tak jak kiedyś odwiozłam dzieci do szkoły, a tam kolejka dzieciaków, a raczej sznur młodzieży, która czekała na wejście do budynku" – zrelacjonowała zaskoczona mama dwójki uczniów.