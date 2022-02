Edyta Pazura wypoczywa na Malediwach. "Piękne kobiety, takie normalne"

Przygoda Pazurów na Malediwach trwa

Zdjęcia oraz nagrania z wyjazdu goszczą na Instagramie Edyty Pazury już od dłuższego czasu. Beztroski relaks trwa w najlepsze i najwyraźniej, póki co, para wcale nie zamierza wracać do domu. Z chęcią natomiast dzieli się relacją, dokładnie dokumentując cały wyjazd. To nie jest też pierwsza podróż Pazurów właśnie na Malediwy - najwyraźniej bardzo polubili ten kierunek. Urlopom towarzyszą rzecz jasna różne przygody jak na przykład... bliskie spotkanie Cezarego z rekinem. Z pewnością uważni obserwatorzy Edyty pamiętają wpis celebrytki z grudnia, gdzie pokazała fotografię, na której udało jej się uwiecznić męża z młodym przedstawicielem dość groźnego gatunku.