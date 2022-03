"Efekciarskie zachowanie w stylu macho". Psycholożka komentuje postawę Willa Smitha z gali Oscarów

– Oczywiście ten żart był niesmaczny, nie na miejscu i mógł być raniący. Nikt kulturalny nie powinien żartować z czyjejś choroby czy wyglądu. Niemniej ja też uważam, że w dzisiejszych czasach kobieta potrafi obronić się sama i nie potrzebuje do tego rycerza. Chociaż z drugiej strony dużo moich obserwatorek uznało, że to jest właśnie prawdziwy mężczyzna, który staje w obronie kobiety. Tylko pytanie, czy on rzeczywiście stanął w obronie jej wartości, czy zrobił to dla siebie? Dodatkowo, czy jest to forma adekwatna? – pyta retorycznie ekspertka.