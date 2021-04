Efron poprawił urodę? Fani twierdzą, że nie przypomina samego siebie

Zac Efron dorastał na oczach widzów. Zadebiutował na wielkim ekranie w 2002 roku w filmie "Big Wide World of Carl Laemke", później grał głównie epizodyczne role w serialach. Jego kariera nabrała zawrotnego tempa dopiero w 2006 roku, gdy miał 19 lat. Wówczas wcielił się w postać Troya Boltona w filmie "High School Musical". Produkcja odniosła międzynarodowy sukces, powstały jej kolejne części, a Efron zdobył ogromną popularność i stał się bożyszczem nastolatek. W następnych latach Zac nie narzekał na brak pracy. Zagrał w filmach takich jak "Znów mam 17 lat", "Król rozrywki", "Baywatch. Słoneczny patrol", czy też "Podły, zły, okrutny". Fani aktora przez lata obserwowali, jak dorasta i zmienia się.

Zac Efron poprawił urodę?

Internauci spekulują w mediach społecznościowych, że Zac ingerował w swoją urodę i poprawił co nieco na twarzy. Aktor z okazji Dnia Ziemi wziął udział w internetowym musicalu. To właśnie na tym wideo Efron, zdaniem fanów, przestał przypominać samego siebie.

