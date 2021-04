Królowa Maxima zadała szyku. Pokazała się w eleganckim płaszczu

Królowa Holandii zachwyca strojem

Odważnym elementem stylizacji królowej był kolorowy płaszcz z tłoczonym kwiecistym wzorem. Płaszcz był utrzymany w kolorach zieleni, żółci i błękitu – w połączeniu z jednolitym garniturem stworzył idealny zestaw. Do tego królowa wybrała kolczyki przypominające stokrotki. Włosy pozostawiła luźno rozpuszczone, natomiast makijaż został dobrany w odcieniach brązowego smokey.

7500 szkół w całej Holandii i blisko 1,5 miliona uczniów weźmie udział w zajęciach sportowych i ćwiczeniach na świeżym powietrzu zamiast codziennych lekcji. Podczas inauguracji królowa Maxima razem z mężem oglądała rozgrywane mecze, a następnie obserwowała wyścigi dzieci na wózkach inwalidzkich. Królowa dołączyła także do zabawy – po zdjęciach widać, że przebywanie wśród uczniów sprawiło jej wiele radości.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!