Ekskluzywne projekty dla wyjątkowych kobiet

"Jako właścicielka i twórczyni marki rozwijam swoją markę w modelu "Be Global", ponieważ kreatywność i tworzona idea nie powinny mieć granic. Dla mnie jako projektantki nadal poniżej 30 roku życia, która założyła swoją pierwszą markę w 2016 roku, najważniejsze jest zarządzanie moją marką tak, jakby granice geograficzne nie istniały wykorzystując możliwości jakie dają nam możliwości technologiczne. Obecne możliwości te, pozwalają działać ponad wszelkimi granicami geograficznymi. Chcę widzieć zaprojektowane przeze mnie ubrania noszone przez kobiety mieszkające na każdej szerokości geograficznej – w Europie, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu oraz innych szerokości geograficznych. Jako trzecie pokolenie rodziny krawieckiej w od zawsze miałam w sobie powołanie do mody i biznesu. Więc bez względu na to, jakie były moje życiowe pomysły, zawsze łączyły się one modę z biznesem"