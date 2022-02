Eksperci obalali łóżkowy mit. "Wyzwalacz musi znajdować się w mózgu"

Czy zawartość kuchennych szafek i lodówki może mieć rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w sypialni? Bardzo chcemy w to wierzyć, serwując sobie gorzką czekoladę, w której po rozpuszczeniu zanurzamy soczyste truskawki, delektując się świeżymi ostrygami i figami oblanymi miodem… Mimo że naukowcy postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście zażywanie wyciągu z muchy hiszpańskiej oraz raczenie się papryczkami chili wzmacnia doznania w sypialni, to badania afrodyzjaków i ich rzeczywistego wpływu na libido są dość skromne. Co udało się do tej pory ustalić?