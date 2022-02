"Takich dużych to nie szyjemy". Dlaczego kobiety noszące rozmiar 40 traktuje się teraz jako plus size?

Rozmiar L, czyli 38/40?

Idąc tropem wspomnianego projektanta i reakcji internautek na jego kolekcję plus size, postanowiłyśmy sprawdzić, jak faktycznie prezentują się dziś rozmiarówki w polskich sklepach. I tu, nie zaprzeczymy, same doznałyśmy szoku. Większość marek ma w swojej ofercie rozmiary S, M i L, większych niestety już nie znajdziemy. W części z nich spodnie dostępne są jedynie w rozmiarach 34-40, a typowy obwód bioder kończy się na 104 cm. Rozmiarowi L odpowiada rozmiar 38/40, a odpowiednikiem rozmiaru "one size" jest... również ten sam rozmiar.