Ekspertka ostrzega. Nie sikaj "na wszelki wypadek"

Eksperci ostrzegają, że to naprawdę zły nawyk. To, co wydaje się niewinnym zwyczajem, w rzeczywistości prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Sikanie w sytuacji, gdy nie ma ku temu rzeczywistej potrzeby ani parcia na pęcherz, może prowadzić do zakłócenia naturalnego rytmu funkcjonowania układu moczowego.