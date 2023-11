Ekspertka ostrzega przed płynem do prania. Polacy wciąż go kupują

Płyn do płukania nie jest dobry dla pralki

Chociaż wieszanie prania nie należy do przyjemnych obowiązków, to wielu Polaków uwielbia moment wyciągania go z bębna pralki, gdy wciąż jeszcze pachnie płynem do płukania. Jednak jak tłumaczy na swoim profilu Sylwia Panek, ten produkt "pozostaje we włóknach tkaniny, a także w naszej pralce zanieczyszczając ją."