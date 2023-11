Wciśnij przed włączeniem pralki. Rachunki spadną w oczach

Tiktokerka skierowała palec na przycisk regulujący temperaturę wody, zmniejszając ją z 40 do 20 stopni. Większość osób uznaje wskaźnik za stały i nieregulowany, a tymczasem wystarczy przycisnąć go raz lub dwa, aby zmniejszyć temperaturę prania, a tym samym koszt zużycia energii.

Większość pralek posiada automatycznie ustawioną temperaturę na 40 stopni, a podstępny charakter przycisku sprawia, że użytkownikom wydaje się, iż ręczna zmiana ustawienia jest po prostu niemożliwa. Tymczasem pralki zużywają najwięcej energii do podgrzewania wody , dlatego decydując się na pranie na zimno w temperaturze 20 stopni, zużywa się nawet do 70 procent mniej energii elektrycznej.

Mówienie, że bieliznę należy prać wyłącznie w wysokiej temperaturze, to także archaizm i "naleciałości" z przeszłości . Pranie na zimno sprzyja nie tylko oszczędności, ale też ubraniom, które pozostają trwałe i nie wymagają częstej wymiany.

